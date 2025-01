Curioni sprona l’Assigeco: “Salvezza possibile, decisivi i sei scontri diretti in casa”

A commentare la stagione negativa dell’Assigeco Basket Piacenza in A2 maschile (ultima a -6 dal penultimo posto) è il presidente Franco Curioni. Primo nodo: annata compromessa o stagione che si può raddrizzare?

“La situazione è ovviamente quella che è, ma per cinque elementi la squadra è quella che è arrivata lo scorso anno ai playoff, la conduzione tecnica di Manzo è similare a quella impostata con Salieri, i sistemi di allenamento e le opzioni sono uguali.

Al di là di qualche caso specifico che ha portato delusioni o arrabbiature, la squadra è reattiva, anche se non è bastato. Inoltre, è ben guidata ed è in forma dal punto di vista atletico. Da 13 anni sono presidente in serie A, 30 dalla costituzione della società e abbiamo una certa dose di esperienza specifica. Un’annata così può capitare, forse la più brutta di questi 30 anni, ma credo nel progetto e nelle persone. Una cosa è certa: nel caso non dovessimo raddrizzarla, cadremo sereni, a testa altissima, e andremo avanti solidi”.

L’ARTICOLO DI LUCA ZILIANI SU LIBERTÀ