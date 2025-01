Le maglie della Gas Sales in vendita per acquistare un’ambulanza in Etiopia

Sport e solidarietà a firma biancorossa. Le maglie di gara dei campioni della Gas Sales Bluenergy Piacenza indossate durante la partita contro Rana Verona del 16 febbraio saranno messe in vendita sullo shop online della squadra al prezzo di 250 euro cadauna.

Il ricavato di questa iniziativa sarà interamente devoluto alla Congregazione piacentina delle suore della provvidenza per l’infanzia abbandonata, sotto la guida di Suor Albina, vicaria generale. I fondi raccolti contribuiranno all’acquisto di un’ambulanza per la missione di Mendida in Etiopia.

La vendita delle maglie inizierà il 22 gennaio 2025 sullo Shop ufficiale della Gas Sales Bluenergy Piacenza e proseguirà fino al 16 febbraio, giorno della partita contro Rana Verona. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno una maglia legata a questa iniziativa benefica e non sono già abbonati, verranno omaggiati dei biglietti per assistere alla partita.

Al termine del match, le maglie precedentemente acquistate online, saranno consegnate direttamente agli acquirenti dagli atleti stessi, creando un momento speciale in cui i giocatori firmeranno, per i tifosi interessati, le loro maglie. Questo momento sarà immortalato anche da fotografie e condiviso sui canali social della squadra.

Elisabetta Curti: “Un piccolo gesto per chi ha bisogno”

“Sono profondamente onorata di poter collaborare all’iniziativa a favore della missione di Mendida in Etiopi – le parole della presidente Elisabetta Curti -. La vendita delle maglie da gara è un piccolo gesto ma simboleggia la sempre pronta disponibilità della nostra squadra e del nostro mondo a tendere una mano a chi ne ha più bisogno. L’impegno e la generosità dei nostri tifosi e sostenitori rendono possibile realizzare progetti significativi come l’acquisto di un’ambulanza, fondamentale per migliorare le condizioni sanitarie e di soccorso in aree così remote e bisognose. Ringrazio tutti coloro che parteciperanno a questa iniziativa, dimostrando ancora una volta che lo sport può essere un potente veicolo di solidarietà e speranza”.

Suor Albina: “Grazie alla generosità dei piacentini”

“Negli scorsi anni e fino a luglio 2024 quando ricoprivo ancora l’incarico di Madre generale della congregazione, fra le tante esigenze realizzate e le tante da realizzare era emersa la necessità di un’ambulanza per poter aiutare le partorienti e i bimbi malati che frequentano la clinica di Mendida dove operano le suore – il commento di suor Albina -. Grazie alla generosità dei piacentini molti progetti sono stati realizzati come ad esempio il muro di Hosanna in Etiopia a difesa di un villaggio con 900 bambini ed anche in quella occasione il ruolo della Dottoressa Curti Elisabetta, presidente della Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stato fondamentale. Ringrazio anticipatamente la dottoressa e quanti con la loro generosità contribuiranno all’acquisto di un’ambulanza per la missione di Mendida e a realizzare tante altre opere future”.