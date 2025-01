Torneo delle Province, ottimo avvio le rappresentative Allievi e Giovanissimi

Piacenza parte in quinta nel Torneo delle Province. Entrambe le rappresentative dominano i rispettivi derby contro Parma: vittoria 3-1 per l’Under 16 di Alberti ispirata dalla doppietta di Dellagiovanna (Piacenza) e dal gol di Bedotti (Piacenza); successo per 4-1 dell’Under 14 di Dolcetti anche grazie alle due reti di Guglielmetti (Piacenza) e ai timbri di De Rosa (Fiorenzuola) e Cravedi (San Lazzaro).

Il coordinatore Roberto Bergami e i responsabili Giancarlo Bernazzani e Luciano Taranti non potevano sperare in avvio migliore per le squadre biancorosse, che hanno così già indirizzato il loro percorso all’interno del girone. Prossimi appuntamenti il 26 febbraio, sempre in casa, contro Reggio Emilia, prima delle due trasferte insidiose a domicilio di Modena (12 marzo) e della favoritissima Bologna (9 aprile).