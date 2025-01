Un caffè a Piacenza: Jürgen Klinsmann passa a trovare l’amico Astutillo Malgioglio

Bicio Milani, biancorosso fino al midollo, ci ha provato fino alla fine. Ma a quanto pare Jürgen Klinsmann non se la sente di rimettersi gli scarpini per aiutare il Piacenza.

L’ex attaccante dell’Inter e della nazionale tedesca, in compagnia del grande amico Astutillo Malgioglio, ha fatto visita a Fabrizio Milani, titolare dell’omonimo bar al centro commerciale Gotico. “È stato gentile e disponibile – spiega Bicio – abbiamo chiacchierato a lungo di calcio e anche della generosa attività di Astutillo, che entrambi aiutiamo da tanti anni. È stata una bella sorpresa per il mio compleanno, purtroppo non se la sente di scendere in campo mezz’oretta a partita per aiutare il nostro Piace”, conclude ironicamente.