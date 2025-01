Scherma, Andrea Bossalini del Pettorelli pronto per l’esordio azzurro in Croazia

Fine settimana in pedana per il Circolo della scherma “Pettorelli” di Piacenza, impegnato nel weekend tra Italia ed estero.

È tutto pronto per lo storico esordio azzurro di Andrea Bossalini, figlio d’arte (il papà è il maestro e presidente biancorosso Alessandro) che difenderà i colori della nazionale ai Campionati del Mediterraneo a Vrsar (Croazia). Sabato la gara individuale under 17, domenica quella a squadre, con Bossalini che fa parte del quartetto di spada insieme ai classe 2010 Daniel Ferro (Scherma Treviso maestro Geslao), Giuseppe Iadaresta (Circolo della scherma Anzio) e Andrea Supino (Club Scherma Formia).

Sempre la spada sarà protagonista del week end del sodalizio cittadino, che viaggerà alla volta della Romagna per partecipare alla seconda prova di qualificazione regionale Assoluti a Lugo (Ravenna). Sabato mattina in pedana salirà un quartetto “rosa” biancorosso formato da Camilla Parenti, Irene Cecchet, Marianna Mari e Anna Bassi.

Domenica, invece, spazio agli spadisti con ben nove portacolori in gara: Edoardo Franchi, Valentino Monaco, Francesco Matteo Curatolo, Andrea Polidoro, Luca Gasparini, Tommaso Bonelli, Davide Locatelli e gli spagnoli Borja Galbany e Josè Manuel Vilanova.