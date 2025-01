Trattativa in corso, ma il futuro di Simon sarà ancora con la Gas Sales Bluenergy

Il rinnovo di Robertlandy Simon con la Gas Sales Bluenergy sarebbe ormai questione di pochi dettagli.

Il centrale cubano, che sta vivendo la sua terza stagione consecutiva con il club (dopo le due in maglia biancorossa tra il 2012 e il 2014), dovrebbe continuare a indossare la maglia di Piacenza anche nella prossima annata. Nonostante l’età (a giugno compirà 38 primavere), la sua qualità ed esperienza continuano a fare la differenza.

Amore per la città

Il suo desiderio di rimanere a Piacenza è motivato dall’affetto per la squadra e dalla volontà di tornare a vincere, dopo il trionfo in Coppa Italia nel 2022. Ovviamente anche il forte attaccamento alla città, dove il cubano è perfettamente inserito e dove conta su amicizie di vecchia data, contribuisce a rendere ancor più probabile la fumata bianca al termine della trattativa tuttora in corso con la società di Elisabetta Curti.

Pausa e test

La quasi certa permanenza di Simon si inserisce in un periodo di grande impegno per la squadra di coach Andrea Anastasi, reduce da una sconfitta al tie-break contro Milano in campionato e alla vigilia di un calendario di fuoco. Per prepararsi al meglio, Piacenza affronterà un importante test match sabato 27 gennaio in un allenamento congiunto contro Modena al PalaPanini, in vista dello scontro diretto di campionato con Civitanova in programma domenica 2 febbraio al Palabanca. Civitanova, che recentemente ha superato Piacenza in classifica assestandosi al terzo posto, arriva da una grande vittoria su Perugia e si prepara alla Final Four di Coppa Italia, dove affronterà Trento sabato alle 18.30 nella prima delle due semifinali.

Maglie e beneficenza

Nel frattempo, il club biancorosso conferma il suo impegno benefico: le maglie da gara indossate contro Verona il 16 febbraio saranno messe in vendita per raccogliere fondi a favore della missione di Mendida in Etiopia, destinati all’acquisto di un’ambulanza. Il ricavato sarà devoluto alla Congregazione delle Suore della Provvidenza. Le maglie sono già disponibili online nello shop di Gas Sales Bluenergy, con un biglietto omaggio per chi le acquista. Dopo la partita, i giocatori firmeranno le maglie per i tifosi. La presidente Elisabetta Curti ha dichiarato: “La nostra squadra è sempre pronta a tendere una mano a chi ne ha bisogno”. Albina Dal Passo, vicaria generale delle Suore della Provvidenza e Infanzia di Piacenza, ha aggiunto: “Grazie alla generosità dei piacentini, potremo acquistare un’ambulanza per aiutare partorienti e bambini malati in Etiopia. Un ringraziamento speciale alla Gas Sales Bluenergy e alla sua presidente”.