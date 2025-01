Gas Sales, domani allenamento congiunto con Modena in vista di Civitanova

Mentre Perugia, Trento, Civitanova e Verona si preparano a scendere in campo per la Final Four di Coppa Italia questo weekend, la Gas Sales Bluenergy Piacenza è concentrata sulla preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato.

La squadra biancorossa si sta preparando intensamente per affrontare le grandi big di Superlega, a cominciare dalla sfida con Civitanova, in programma domenica 2 febbraio alle 16 al Palabanca.

In questo contesto, l’allenamento congiunto che la Gas Sales Bluenergy Piacenza terrà domani pomeriggio – sabato 25 gennaio – al PalaPanini contro Modena rappresenta un’importante occasione di test, utile per affinare la preparazione in vista dello scontro diretto. Un match che si preannuncia fondamentale per il proseguimento della stagione in Superlega.

Nel frattempo, la società biancorossa ricorda che è attiva la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con la Lube, valida per la settima giornata di ritorno del campionato: tutti i dettagli sul sito ufficiale di Gas Sales Bluenergy.