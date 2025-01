Quando il basket diventa un affare di famiglia: “La Bakery nel cuore”

Quattro cuori e una palla a spicchi. Tre di loro, i fratelli Riccardo e Manuel insieme a papà Marco (sempre incitati da mamma Augusta), abituati a passarsela ogni venerdì sera. Quando le fatiche del lavoro e degli impegni si dissolvono sul parquet, motore di infinita passione anche in Prima divisione emiliana, non certo Nba.

Eppure, la storia del tridente della famiglia Galli di Gossolengo, pilastro di una delle squadre di amatori della Bakery Piacenza, ha ispirato un simpatico parallelismo proprio con i protagonisti di oltreoceano. Merito della pagina Facebook “L’umiltà di chiamarsi Minors”, quasi 150mila follower, che ha ripreso il loro percorso in un bel post celebrativo.

“Tutto è nato quando abbiamo visto LeBron James giocare per la prima volta con il figlio Bronny nei Lakers – racconta Manuel, 21 anni, che per la Bakery è anche fotografo e ha inviato l’immagine alla pagina – una prima volta assoluta di un padre e figlio insieme per la Nba, ma non per gli amatori emiliani!”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ