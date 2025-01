Il Coni di Piacenza premia i suoi campioni: Maria Sole Perugino migliore atleta

Dalla “leggenda” Giordano Maioli ai giovani talenti che stanno portando in alto il nome di Piacenza in Italia e nel mondo. Ecco gli “alfieri” del nostro mondo sportivo, premiati nel corso dell’annuale cerimonia del Coni Provinciale.

I premi, come sempre, rendono onore a chi si è distinto nel 2024 e sono tutti intitolati a indimenticati e benemeriti personaggi dello sport piacentino del passato: “Premio Franco Bargazzi” all’atleta dell’anno Maria Sole Perugino campionessa di canottaggio della Baldesio Cremona, “Premio Edgardo Franzanti – Una vita per lo sport” al dirigente sportivo “per il disinteressato impegno volontario a favore dello sport” Ezio Cremona del settore della motonautica in qualità di vicepresidente nazionale della Federazione. “Premio Bruno Polidoro” per la carriera da allenatore al maestro federale di tennis Renzo Scaringella, “Premio Pino Dordoni” per il FairPlay e la solidarietà nello sport al veterinario, ex pallavolista e promotore di iniziative di solidarietà in Kenya Claudio Orsi, “Premio Leonardo Garilli” per l’attenzione all’attività sportiva ed educativa dei giovani al Piacenza Baseball, “Premio Domenico Mazzoni” per le aziende piacentine che credono nei valori dello sport alla Paver Costruzioni e “Premio Gaetano Cravedi” per la carriera di giornalista sportivo a Luigi Carini.

Nell’occasione, consegnati anche alcuni premi speciali a meritevoli realtà e personalità sportive del territorio, ai licei sportivi San Benedetto e Respighi per la fattiva e costruttiva collaborazione agli eventi di promozione sportiva del Coni e, infine, due vere “chicche”: un riconoscimento a sorpresa per un grande del tennis piacentino come Giordano Maioli per tutto quello che ha fatto durante la sua carriera e alla Società Canottieri Vittorino da Feltre la riconsegna simbolica del Collare d’Oro vinto a livello nazionale.