Assigeco in casa della capolista Rimini per cerca la scintilla e riprendere la corsa

A caccia dell’impresa. Oggi pomeriggio, domenica 26 gennaio alle 18 al palasport Flaminio, testacoda pericoloso per l’Assigeco Basket Piacenza, fanalino di coda con 6 punti del girone unico di A2 che sfiderà Rimini, in testa fin dalle prime giornate e ora a braccetto con Udine a 34 punti.

La situazione è molto critica per Piacenza, ma coach Humberto Manzo non si dà per vinto, insistendo sulla necessità di trovare la scintilla che potrebbe svoltare la stagione biancorossoblù. “Dobbiamo continuare a lavorare, crederci sempre e affrontare ogni giornata con un mood positivo. Ci serve una vittoria al più presto, sarebbe una bella iniezione di fiducia per tutto l’ambente e la giusta ricompensa per il lavoro che stiamo facendo in palestra”.

Domenica scorsa al PalaDozza contro la Fortitudo, nonostante l’ennesima sconfitta, qualche buon segnale c’è stato. “Abbiamo fatto una partita gagliarda proprio come avevo chiesto, anche se purtroppo non è bastato per fare risultato”.

Ora sotto con la capolista. “All’andata abbiamo fatto un’ottima partita, ma Rimini sul finale ha dimostrato tutto il suo valore. È una squadra costruita per stare in vetta alla classifica, hanno una coppia di americani di altissimo livello e una batteria di italiani che è super per questo campionato. Giochiamo contro la prima della classe, questa dovrebbe essere una motivazione sufficiente per scendere in campo e cercare di fare una grande prestazione. A volte queste partite possono riservare delle sorprese”.