Basket Serie B: Bakery contro Agrigento, Fiorenzuola sfida Capo d’Orlando

“Lunch match” con appetito di riscatto per la Bakery Basket Piacenza, che oggi – domenica 26 gennaio a mezzogiorno al PalaFranzanti – sfiderà quella Fortitiudo Agrigento che aveva fatto festa all’andata in Sicilia (89-69), conquistano due di quei quattro punti attuali di vantaggio su Piacenza, facendo parte del “gruppone” di sette squadre che precedono i biancorossi. La squadra di Giorgio Salvemini (18 punti a braccetto con Desio) a sua volta ha 4 punti di margine su Crema e al contempo dista due vittorie dall’ottavo posto che garantisce l’accesso ai play in. Per la Bakery, il calendario di gennaio si concluderà con il turno infrasettimanale in trasferta contro Capo d’Orlando (29 gennaio alle 20.45), prima di inaugurare il mese di febbraio ospitando la seconda forza del campionato Treviglio (2 febbraio alle 18), che precederà l’anticipo del sabato in laguna contro Mestre (8 febbraio alle 20.30). Il successo ottenuto domenica scorsa a Cervia contro l’Andrea Costa Imola ha portato per la prima volta in stagione Piacenza fuori dalla zona play out, ma la classifica è molto corta.

Match cruciale in arrivo al PalArquato per i Fiorenzuola Bees, che oggi alle 17 sfideranno Capo d’Orlando nella ventitreesima giornata di Serie B nazionale maschile.

I valdardesi, fermi a 10 punti e in piena zona play out, hanno rinnovato profondamente il roster strada facendo, con Bellinaso che è stato l’ultimo ad aggiungersi agli acquisti “in corsa” di Spizzichini, Sabic e Colussa. La squadra di Dalmonte arriva da tre ko di fila, l’ultimo dei quali contro la Virtus Imola (91-74), partita che oltre al passo falso ha portato in sfortunata dote anche l’infortunio di Luca Galassi, out per le prossime partite.