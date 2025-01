Basket, serie B: con l’Orlandina i Bees sfiorano la grande rimonta

Non è cominciato meglio il secondo per i padroni di casa che hanno perso ulteriormente terreno grazie ad una serie di tre triple dei siciliani che hanno stampato il massimo vantaggio del match sul 32-60, gap che nel corso del parziale è rimasto più o meno invariato fino a quando un’impennata d’orgoglio dei Bees, spinti da un pubblico prodigo di applausi e sempre con grande entusiasmo, ha portato il parziale a chiudersi sul 49-68.

All’inizio dell’ultimo quarto Capo d’Orlando, forte del vantaggio accumulato, ha tirato i remi in barca vivendo, come si suol dire, di rendita ed accusando un calo di concentrazione consentendo ai Bees una rimonta che, se fosse riuscita, avrebbe avuto dell’incredibile: trascinati da Sabic, Voltolini e Bottioni i gialloblu di casa hanno inanellato una serie di triple e di tiri dall’area riducendo lo svantaggio sino al -5 sul 73-78 costringendo il coach degli isolani Bolignano a chiedere un timeout. Al ritorno in campo gli ospiti hanno piazzato il break decisivo che ha permesso loro di chiudere la partita 84-75. Un vero peccato per le Vespe alle quali non resta che interrogarsi su come sarebbe finita la partita se avessero giocato fin dall’inizio con il piglio giusto.