Dilettanti, domenica al gran completo: in campo anche Seconda e Terza Categoria

Con l’arrivo dell’ultima domenica di gennaio, i campionati dilettantistici riprendono il loro corso e la giornata odierna si preannuncia ricca di emozioni. Dopo una breve pausa, è il momento di tornare in campo per la Seconda Categoria e la Terza Categoria, che daranno il via ai rispettivi gironi di ritorno.

Eccellenza girone A

Colorno-Salsomaggiore 2-2 (giocata ieri)

Sp. Scandiano-Arcetana 0-0 (giocata ieri)

Agazzanese-Terre di Castelli

Brescello Piccardo-Zola Predosa

Castelfranco-Rolo

Correggese-Fidentina

Fabbrico-Vianese

Real Formigine-Gotico Garibaldina

Borgo San Donnino-Nibbiano & Valtidone mercoledì 29 gennaio alle 16.30

Promozione girone A

Masone-Boretto 0-3 (giocata ieri)

Bobbiese-Carignano

Carpaneto Chero-Terme Monticelli

Castellana Fontana-Vezzano

FidenzaMontecchio

FornovoMedesano-Sannazzarese

Luzzara-Bibbiano

Pontenurese-Bagnolese (sintetico Fiorenzuola)

Alsenese-Sorbolo Biancazzurra ore 17.30 (sintetico Fiorenzuola

Prima Categoria girone A

Sporting Fiorenzuola-Lugagnanese 0-0 (giocata ieri)

Borgonovese-Noceto

Busseto-Junior Drago

San Secondo-Vigolo

Soragna-Vigolzone

Spes-Arquatese

Virtus Piacenza-Sarmatese

Zibello-Ziano

Seconda Categoria girone A

RiverNiviano-Libertas 0-0 (giocata ieri)

Caorso-Gossolengo Pittolo

Pianellese-BobbioPerino

Podenzano-Pol.BF

Pontolliese-San Lazzaro

Rottofreno-San Polo

San Corrado-San Giuseppe

Seconda Categoria girone B

Gattatico-Fulgor Fiorenzuola 1-0 (giocata ieri)

CombiSalso-Fontanellatese

Fonta-Cadeo

Fontevivo-Pro Villanova

Salicetese-San Polo Calcio

San Lorenzo-Levante

Torrile-Viarolese Sissa

Terza Categoria

Samurai-Podenzanese 1-1 (giocata ieri)

Alseno-San Rocco

Corte Calcio-Primogenita

Folgore-San Filippo Neri

Gropparello-Gerbido

Omi Academy-Atletico Pontolliese

Travese-Bivio Volante

Turris-Vernasca