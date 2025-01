Piacenza Calcio, sul campo del coriaceo Lentigione scatta la missione continuità

La vittoria nel derby ha portato sicuramente ossigeno alla classifica del Piacenza Calcio, che per il momento si è tirato fuori dalle sabbie mobili della zona playout.

Ora è arrivato il momento di proseguire la striscia di risultati utili e migliorare anche dal punto di vista del gioco per dare un po’ di continuità a una stagione fin qui fatta di troppi alti e bassi. I biancorossi ci proveranno questo pomeriggio, domenica 26 gennaio, con fischio d’inizio alle 14.30, sul campo del Lentigione, avversario che non sarà però un ostacolo facile da superare visto che si è confermato come una delle squadre che giocano meglio nel girone D di Serie D ed è in quinta posizione a soli sei punti dalle capolista.

Servirà una prova di spessore, ma ancora una volta mister Rossini avrà gli uomini contati. Resta il tema dell’emergenza a centrocampo, con le assenze confermate di Muhic, Tentoni e Andreoli, l’addio imminente di Bachini ancora fuori rosa e solamente Corradi recuperato per la panchina. Da valutare anche le condizioni di D’Agostino, in settimana si è fermato per un affaticamento al polpaccio ma proverà in tutti i modi a scendere in campo dal primo minuto. In caso contrario, si scalda Stefanoni. In difesa, ballottaggio fra Somma e Zucchini, ma potrebbe essere confermato il terzetto visto con il Fiorenzuola.

Le probabili formazioni

Lentigione (3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Bonetti; Cavacchioli, Sabba, Battistello, Alessandrini; Mordini, Nanni; Pastore. (Manco, Delti, Gobbo, Cabassa, Martini, Pari, Nappo, Grieco, Babbi). All.: Cassani.

Piacenza (3-5-2): Franzini; Somma, Silva, Mannucci; Napoletano, Santarpia, Palma, Iob, Ruiz; D’Agostino, Recino. (Di Giorgio, Casazza, Del Dotto, Zucchini, Mantegazza, Corradi, Sambou, Stefanoni, Castelli). All. Rossini.