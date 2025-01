Si gioca all’ora di pranzo: Bakery Piacenza sconfitta da Fortitudo Agrigento 81-91

Nella ventitreesima giornata del campionato di Serie B, la Bakery Basket Piacenza è stata sconfitta 81-91 dalla Fortitudo Agrigento nella gara disputata all’ora di pranzo.

LA GARA

Pronti via, Lanzi va a segno dalla distanza per il 3-0, poi è Morvillo a mettere la palla nel cesto. L’inizio è però subito in salita: 6-12 a metà frazione, che diventa 8-19 col canestro di Blair. Chiti e Naoni sparano prima di chiudere il primo quarto, facendo restare in scia Piacenza. Naoni inaugura il secondo periodo, mentre le triple di Blair e Chiti cercano di suonare la carica per la Bakery che quando trova anche i primi punti di Zoccoletti ricuce sul 25-37 al 15’. È l’anticamera del miglior momento biancorosso, e tutto parte dalla difesa. Agrigento forse sente cambiare qualcosa nell’area, e chiama timeout. I padroni di casa continuano nel rosicchiare punti con i canestri di Taddeo e Zoccoletti, che segna anche dall’arco per il 35-41. Come una cometa però, l’inerzia di Piacenza passa in pochi minuti, e grazie ad un parziale di 7-0 gli ospiti vanno all’intervallo di nuovo con la doppia cifra di vantaggio. Sarà il momento chiave della partita. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti segnano subito il canestro del +15, massimo vantaggio della gara. La partita resta in equilibrio, ma anche se la Bakery lotta il divario resta quasi immutato, non scendendo mai sotto la singola cifra. Sono i viaggi in lunetta che permettono di aggiornare il pallottoliere piacentino, ma la svolta dovrebbe arrivare in difesa, e purtroppo questa non arriverà. Naoni è bravo a trovare con continuità la via del canestro, ma a circa 5’ dal termine della contesa il punteggio è chiaro: 67-82 per Agrigento, che tocca nuovamente il massimo vantaggio. Coach Salvemini chiama anche il timeout per scuotere i suoi, ma non sembra essere la migliore giornata per i biancorossi che cedono in casa seppur contenendo lo scarto finale.

Bakery Piacenza-Fortitudo Agrigento 81-91

Parziali: 15-26, 35-48, 57-69.

Piacenza: Naoni 20, Klanskis 16, Perin ne, Morvillo 2, Longo 1, Zoccoletti 9, Blair 7, Chiti 11, Lanzi 11, Taddeo 4, Ratti ne, Trevisan ne. All. Salvemini.

Agrigento: Chiarastella 3, Martini 23, Disibio 6, Morici 12, Romeo 13, Piccone 16, Rizzo ne, Erhaghewu, Scarponi 12, Caiazza 6. All. Quilici.

Arbitri: Chiarugi Alessio di Pontedera (Pi) e Foschini Mattia di Russi (Ra),