I pareggi di Piacenza e Fiorenzuola a Zona Calcio, ospiti Franzini e Postiglioni

Due punti persi o uno guadagnato? Vedendo la situazione di classifica di Piacenza e Fiorenzuola probabilmente si tratta di un’occasione sprecata, l’ennesima. Meno grave il pareggio dei biancorossi sul campo dell’ottimo Lentigione, mentre l’1-1 in rimonta in casa contro il San Marino condanna i rossoneri all’ultimo posto solitario nel girone di di serie D. La salvezza, vista la vitalità dei ragazzi di Mister Ciceri, non è ancora impossibile, a patto che arrivi un cambio di passo più marcato. Partirà da questi due pareggi la puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

Ospiti allo Spazio Rotative, il portiere del Piace Davide Franzini e il centrocampista del Fiorenzuola Michele Postiglioni.

Poi, come sempre, spazio a tutti i campionati dilettanti dall’Eccellenza alla Terza categoria, compresa la atroce beffa subita sabato dal Nibbiano&Valtidone, con la sconfitta ai rigori in Coppa Italia.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.