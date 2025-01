L’Assigeco Piacenza spaventa la capolista, ma contro Rimini arriva un altro ko

Una grande Assigeco Basket Piacenza tiene a lungo in scacco la prima della classe ma nel finale punto a punto cede di misura alla capolista Rimini, ora da sola in vetta alla graduatoria, che se l’è vista però bruttissima. Dispiace, ancora una volta, per i ragazzi di Humberto Manzo che sono partiti alla grandissima conducendo di 14 dopo i primi 10’ di gioco e andando alla pausa lunga ancora avanti di 9. Poi un black out nel terzo quarto ha permesso a Rimini, squadra che non è lì in vetta per caso, di ricucire definitivamente lo strappo e di pareggiare.

Ma l’Assigeco non ha mai mollato, è rimasta incollata ai rivali anche nel finale perdendo solo nei secondi finale quando Rimini ha trovato un mini allungo vincendo l’incontro per 81-76. La formazione piacentina, sempre più ultima della classe, è però viva e vegeta e se giocherà con questo spirito potrebbe rimontare i 6 punti che la dividono attualmente dai playout.

BASKET RIMINI 81 ASSIGECO 76