Traffico di droga: arrestato l’ex biancorosso Radja Nainggolan

L’ex biancorosso Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio per traffico di droga:

a riferirlo è la procura di Bruxelles. L’accusa per l’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter – la cui carriera in Italia ebbe inizio al Piacenza Calcio – è di traffico internazionale di stupefacenti. Nel quadro dell’indagine questa mattina sono sono state effettuate una trentina di perquisizioni tra Anversa e Bruxelles. Il calciatore, secondo quanto riferiscono i media locali, si trova attualmente sotto interrogatorio.