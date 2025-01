Il Fiorenzuola non vuole arrendersi: “Ci stiamo mettendo più del 100%”

Avanti adagio. Per il momento devono accontentarsi di questo Piacenza e Fiorenzuola, entrambe reduci da un pareggio in campionato. Decisamente positivo quello conquistato dai biancorossi in casa del Lentigione anche se figlio di vecchi difetti che si ripetono, come ha detto lunedì 27 gennaio a Zona Calcio il portiere Davide Franzini:

“Abbiamo subito un gol all’inizio e non è la prima volta che ci capita, dobbiamo certamente evitare queste partenze ad handicap. Ora guardiamo avanti, ci sono ancora tante partite da giocare. Cosa ci manca per il definitivo salto di qualità? Sicuramente entrare in campo con maggiore aggressività per avere un approccio migliore alle gare, abbiamo difensori d’esperienza che mi danno una grande mano e ci possono portare a conquistare tanti altri punti. Ieri secondo me abbiamo fatto bene e siamo anche andati vicini a vincere”.

Avanti su questa strada quindi, domenica prossima si torna al “Garilli” per affrontare il Progresso, “ma per quello che vedo penso che per valori tecnici il Piacenza non sia secondo a nessuno, purtroppo ci è mancata quella continuità di risultati che poi fa la differenza”. Il Piace per ora può comunque puntare su un portiere che si ispira ai più bravi, infatti i suoi modelli sono “Maignan e Sommer”.

Occasione mancata invece per il Fiorenzuola che contro il San Marino non è riuscito a vincere, la delusione è tutta nelle parole del difensore Michele Postiglioni:

“Era una partita da vincere, ma il mister a fine partita era contento perché comunque non è andata male come le ultime volte e non abbiamo perso. Ai fini della classifica purtroppo non è servito molto, però credo che comunque questo punto sia positivo per il morale e per guardare con maggiore fiducia alle prossime gare. Noi ci stiamo mettendo più del 100% e ci crediamo, anche ieri quando siamo andati sotto non abbiamo mai mollato e non penso che tante altre squadre avrebbero fatto lo stesso”.

Il prossimo turno vedrà i rossoneri sul campo dell’Imolese, ma ormai non si guarda nemmeno più chi è l’avversario di giornata: “Certo, mancano ancora 13 giornate al termine, ma per noi non sono tante e dobbiamo fare punti in tutte le partite, a cominciare da Imola dove andremo per fare risultato”. Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria: ospite in studio una delegazione dell’Arquatese, l’allenatore Leonardo Capra, il ds Andrea Guidotti e il difensore Andrea Bersani.