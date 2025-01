Quattro titoli regionali: Atletica Piacenza nel segno di Favari, Zanelli e Visigalli

L’Atletica Piacenza ha ottenuto risultati straordinari ai Campionati Regionali Indoor Allievi, Juniores, Promesse e Assoluti di Modena e Parma, conquistando ben quattro ori regionali, numerosi piazzamenti e stabilendo nuovi record provinciali.

Il protagonista assoluto è stato Mattia Favari, che ha vinto l’oro nei 60 metri Assoluti con un tempo eccezionale di 6″81, stabilendo un nuovo record provinciale e raggiungendo lo standard minimo per i Campionati Indoor Assoluti e Promesse. Favari, allenato da Salvatore Rinaldi, ha dimostrato il frutto del lavoro costante e della dedizione, messi in pratica in pista e in palestra anche con l’aiuto del preparatore atletico Emanuele Totaro. Ora Mattia è dodicesimo nelle graduatorie nazionali Promesse.

Francesca Zanelli, allenata anch’essa da Salvatore Rinaldi, ha conquistato due titoli regionali nei 2’35″89, diventando bicampionessa regionale Assoluta e Promesse. La sua determinazione e il supporto del suo allenatore sono stati fondamentali per raggiungere questi risultati.

Kirill Visigalli ha brillato nel salto in lungo Promesse, conquistando l’oro con un salto di 6,53 metri. Visigalli, nato il 24 maggio 2003, ha dimostrato una crescita costante nelle competizioni regionali e nazionali.

Ottima prestazione anche per Bryan Cattabriga, che ha ottenuto il minimo per i Campionati Italiani Allievi Indoor nel salto triplo con un salto di 13,17 metri, sotto la guida dell’allenatore Piero Masarati. Cattabriga, nato il 14 luglio 2008, è una delle giovani promesse dell’atletica piacentina.

Nella prima fase dei Campionati regionali invernali di lanci a Modena, Michele Boselli ha vinto l’oro nel lancio del giavellotto da 800 grammi con un nuovo personale di 43,70 metri. Boselli ha già dimostrato il suo talento in diverse competizioni regionali, portando grande soddisfazione ai suoi allenatori Andrea Rinaldi e Mattia Cavazzuti.

Anna Gherardi ha stabilito il suo personale nel lancio del disco con 24,59 metri, seguita dalla compagna di squadra Carolina Bussei con 24,55 metri7.

Andrea Palazzina ha ottenuto un personale di 44,12 metri nel lancio del martello. Palazzina, nato il 24 agosto 2006, è un giovane atleta che ha già raggiunto risultati significativi sotto la guida dei suoi allenatori.

Lorenzo Cesena ha corso i 400 metri indoor al meeting nazionale assoluto di Ancona, stabilendo il suo personale con un tempo di 49″77. Cesena, nato il 20 maggio 2001, è noto per le sue eccellenti prestazioni nei 400 ostacoli, dove ha ottenuto numerosi record provinciali.

Infine, Milo Perotti ha conquistato il bronzo nel salto in lungo Ragazzi nel meeting giovanile di Parma con un salto di 4,53 metri. Perotti, nato il 2 aprile 2013, è una giovane promessa dell’Atletica Piacenza, dimostrando grande potenziale nelle competizioni giovanili14.

“Questi risultati – spiega una nota del club – dimostrano l’eccellenza e la dedizione degli atleti e degli allenatori dell’Atletica Piacenza, che continuano a portare alto il nome della società a livello regionale e nazionale”.

Appuntamento ora ai Campionati italiani Promesse del 1° e 2 Febbraio ad Ancona.