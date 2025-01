Assigeco Piacenza, contro Urania Milano la speranza è che sia la volta buona

Sarà la volta buona? Se lo chiede l’Assigeco Basket Piacenza, se lo chiedono i tifosi nella speranza che Piacenza – fanalino di coda in A2 – si sblocchi per riaccendere la lotta salvezza. Stasera, mercoledì 29 gennaio alle 20.30 al PalaBancaSport, la squadra di coach Humberto Manzo affronta l’Urania Milano, quinta in graduatoria con 28 punti a braccetto con Rieti e Fortitudo Bologna e reduce dal colpaccio interno contro Cantù.

I biancorossoblù sono ultimi a quota 6 punti e vedono andare al largo anche la terz’ultima, mentre resta di 6 punti il divario dal penultimo posto (occupato da Nardò), fondamentale per evitare a fine stagione la retrocessione diretta e agguantare la scialuppa dei play out.

L’Assigeco è reduce dalla buona prova sul campo della capolista Rimini, che domenica al Flaminio ha piazzato il guizzo in rimonta (81-76 al suono della sirena dopo esser stata sotto anche di 18 punti) a scapito di una Piacenza brillante in precedenza.

Sempre in forte dubbio l’americano Derrick Marks, infortunatosi alla caviglia contro la Fortitudo Bologna e costretto ai box domenica scorsa a Rimini. È chiaro che un suo rientro, anche se parziale, potrebbe essere importante per la squadra di Manzo, che nel frattempo sta inserendo nei meccanismi l’altro americano Michael Gilmore (12 punti domenica scorsa). Sempre out, invece, il capitano Lorenzo Querci.