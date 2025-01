Bakery in trasferta a Capo d’Orlando, Fiorenzuola sfida la corazzata Mestre

Fatiche infrasettimanali per Bakery Piacenza e Basket Fiorenzuola, in campo oggi – mercoledì 29 gennaio – per la 24° giornata del campionato di Serie B nazionale di pallacanestro.

La Bakery, stoppata domenica scorsa da Agrigento, sfiderà in trasferta Capo d’Orlando alle 20.45. All’andata Piacenza la spuntò per 94-90 al termine di un tempo supplementare, dopo aver condotto per lunghi tratti del match. Capo d’Orlando è attualmente la sesta forza del campionato, con 28 punti in classifica, ovvero dieci in più rispetto alla Bakery. Biancorossi che sono a quota 18 punti al pari di Desio, e nonostante l’ultima sconfitta distano due vittorie dall’ottavo posto che garantisce l’accesso ai playin. Inoltre, hanno conservato quattro punti di vantaggio sull’inseguitrice Crema.

Alle 20.30, invece, i Fiorenzuola Bees scenderanno sul campo di Mestre, squadra ambiziosa e di caratura assoluta in cerca di continuità. I valdarsesi stanno attraversando un momento sicuramente non semplice: dopo un periodo positivo tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, i ragazzi di coach Dalmonte sono incappati in cinque sconfitte consecutive, precipitando all’ultimo posto in classifica con un record di 5-18, condiviso con la Virtus Ragusa ma con lo scontro diretto sfavorevole. L’ultima battuta d’arresto dei Bees è arrivata domenica scorsa al PalArquato, dove, nonostante un inizio negativo e uno svantaggio che ha toccato i 28 punti a metà del terzo quarto, la squadra ha mostrato segni di grande vitalità.