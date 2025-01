Solidarietà per Casa di Iris e Hospice di Borgonovo con le maglie di Bulla al Palabanca

La Gas Sales Bluenergy si riconferma un punto di riferimento nella solidarietà a Piacenza. In occasione della partita di domenica 2 febbraio che vedrà scendere in campo al PalabancaSport i biancorossi contro Civitanova, i giocatori al momento dello schieramento delle due formazioni in campo indosseranno delle magliette speciali create per l’occasione dal talentuoso fumettista piacentino Giovanni Freghieri, noto per le sue opere su Dylan Dog. Il ricavato della vendita di queste magliette sarà devoluto alla Casa di Iris e all’Hospice di Borgonovo.

L’iniziativa, promossa da Valter Bulla, sponsor di Gas Sales Bluenergy, trova il sostegno attivo della società, da sempre impegnata in progetti di beneficenza. La presidente Elisabetta Curti, che guida la squadra con grande spirito di solidarietà, ha sposato con entusiasmo questo progetto.

Le magliette saranno disponibili presso la postazione del merchandising di Gas Sales Bluenergy nel foyer 2 del PalabancaSport.

“Ogni anno – commenta Bulla – grazie anche al sostegno di altre realtà locali piacentine, facciamo produrre con entusiasmo circa 1.500 magliette per finalità benefiche. Il 30 gennaio avremo l’onore di donare 30mila euro, divisi equamente tra la Casa di Iris e l’Hospice di Borgonovo. Quest’anno, le magliette sono state realizzate dall’artista Giovanni Freghieri. Per raggiungere la cifra di 30mila euro ci è servito un ultimo sforzo, che è stato possibile grazie alla presidente Curti. Notando che nel nostro negozio erano rimaste solo taglie grandi, ha deciso di acquistarle tutte, permettendo così ai giocatori di indossarle durante l’ingresso in campo. Questa scelta darà maggiore visibilità all’iniziativa e speriamo che incoraggi i tifosi a fare lo stesso, acquistando le magliette durante e dopo la partita. È davvero emozionante vedere come la nostra comunità piacentina si unisca per cause così importanti, dimostrando ancora una volta il forte legame che ci unisce.”