Yama Arashi pronta all’esame di greco: da venerdì l’Athens Challenge di kickboxing

Spedizione greca per la Yama Arashi, pronta a partecipare all’Athens Challenge di kickboxing, prima tappa del circuito Coppa Europa Wako che al momento vede mille atleti iscritti in rappresentanza di 25 nazioni per un totale di 1.800 iscrizioni (dato che molti atleti partecipano a più categorie).

Venerdì 31 gennaio la delegazione piacentina volerà alla volta di Atene, dove gareggerà già nel pomeriggio oltre alle competizioni in programma anche sabato e domenica.

La spedizione piacentina sarà capitanata da Davide Colla, con undici giovani promesse pronte a confrontarsi con altri talenti provenienti da varie nazioni con l’obiettivo di aumentare l’esperienza nelle competizioni internazionali.

Nello specifico, sei saranno i portacolori della categoria Cadetti (atleti dai 13 ai 15 anni): Matilde Cutaia, Layla El Hayek, Gaia Pappaterra, Alex Favaretto, Nicolò Guarnieri e Carlo Taglia. Cinque, invece, gli atleti in gara negli Junior (dai 16 anni ai 18 anni): Linda Barbazza, Riccardo Bramieri, Alessandro Dallavalle, Somaya El Hayek e Dennis Floridia.

Nella scorsa edizione, in Grecia la Yama Arashi conquistò 20 medaglie, suddivise in 7 ori, altrettanti argenti e 6 bronzi e ora si prepara a un nuovo terreno di confronto con le altre scuole.