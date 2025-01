Finalmente Assigeco, preziosa vittoria contro Urania: finisce 98 a 86

Festa dei biancorossoblù al Palabanca. Grazie a un secondo tempo spettacolare la formazione di coach Manzo si regala la sospirata vittoria.

La capacità di crederci quando sembrava l’ennesima beffa della stagione, la forza e il cuore di soffiare sul fuoco per non farlo spegnere e infine anche la lucidità di non disperdere un capitale preziosissimo. Un secondo tempo spettacolare (56 punti) regala la tanto sospirata vittoria all’Assigeco, che si sblocca dopo 8 ko consecutivi tornando a un successo che mancava dal 7 dicembre (80-70 contro la Fortitudo, sempre al PalaBanca).

A pagare dazio è stata l’Urania Milano. Decisivo il terzo quarto, dove la squadra di Manzo era sotto 48-59 e sembrava disorientata, con lo spettro di un’altra sconfitta: lì è scoccata la scintilla, con un parziale di 15-0 che ha cambiato le carte in tavola. Proprio la reazione dopo l’intervallo ha premiato Piacenza, con un eloquente 3114 (23-1 a un certo punto). Infine, brava l’Assigeco a difendere le unghie il vantaggio nell’ultimo quarto, senza rischiare, anzi rilanciando nel finale. Lo schieramento “piccolo” nella ripresa ha premiato Piacenza, che dal quintetto ha ottenuto un fatturato di 72 punti. Quasi la metà portano la firma di un indiavolato Marks (34, con un 14 su 21 dal campo e un 39 di valutazione).

LA FOTO GALLERY DI ANGELA PETRARELLI:

ASSIGECO PIACENZA 98 URANIA MILANO 86

(28-25, 42-48, 73-62)

ASSIGECO PIACENZA: Gilmore 10, Marks 34, Serpilli 13, Bartoli 9, Filoni 6, Gajic, Suljanovic 6, D’Almeida 12, Bonacini 8. N.e.: Manzo, Querci, Fiorillo. All.: Manzo

WEGREENIT URANIA MILANO: Potts 10, Gentile 20, Amato 22, Leggio 4, Ndzie 13, Maspero 7, Cavallero 5, Cesana 5. N.e.: Anchisi, Udanoh. All.: Cardani

Arbitri: Bartoli, Terranova, Di Martino