Nuoto pinnato, la Vittorino brilla a Torino: 20 atleti agli Italiani giovanili

Due medaglie d’oro per la giovanissima Ilaria Boiardi che, dopo essersi imposta nella gara dei 50 pinne Seconda categoria con il tempo di 26”,00, si è ripetuta anche nella prova dei 100 pinne (56”,9). Mattia Cagnani è invece salito due volte sul podio: sul primo gradino nei 50 pinne Prima categoria (27”,8) e sul secondo nei 100 pinne (1’03”,00) al pari di Ginevra Galeazzi che, dopo aver vinto la gara dei 100 pinne Prima categoria (59”,4), ha conquistato l’argento nei 50 pinne (27”,3).

Primo gradino del podio anche per Matteo Mazzocchi, vincitore dei 50 pinne Esordienti B2 con un crono di 39”,5 e successivamente secondo nei 100 pinne (1’38”,9), per Marco Pietralunga, oro nei 50 monopinna Cmas (17”,00), per Maria Pierri nei 100 pinne Esordienti B2 (1’23”,3) e per Marco Lombardi, vincitore dei 100 pinne Esordienti B2 (1’20”,5). Doppio podio per Sofia Cosenza, bronzo nei 50 monopinna Cmas (21”,9) e argento nei 100 pinne Cmas (54”,2).

Argento anche per Riccardo Albasi nei 50 monopinna Cmas (17”,6), per Lidia Prazzoli nei 100 pinne Seconda categoria (59”,7) e per Christopher Malvermi nei 100 pinne Junior (52”,2). Medaglia di bronzo, invece, per Amelia Lombardi nei 50 pinne Prima categoria (27”,6), per Andreas Carini nei 50 pinne Seconda categoria (26”,00), per Giovanni Cornelli nei 50 pinne Terza categoria (23”,2), per Andrea Rancati nei 50 pinne Cmas (21”,3), per Mia Cagnani nei 100 pinne Esordienti A2 (1’09”,9), per Marta Zangrandi nei 100 pinne Prima categoria (1’10”,6) e per Samuel Carini nei 100 pinne Prima categoria (1’03”,02). Risultati positivi corredati da ottimi riscontri cronometrici che hanno permesso a ben venti atleti della Vittorino da Feltre di far segnare il tempo utile per qualificarsi ai Campionati italiani giovanili, in programma a Lignano Sabbiadoro il 15 e 16 febbraio.