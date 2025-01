Pattinaggio su rotelle e su ghiaccio: grandi risultati per le squadre piacentine

Che sia su rotelle o su ghiaccio poco importa, i pattinatori piacentini sono ancora una volta sugli scudi.

Sono infatti arrivate vere piogge di medaglie al campionato regionale su rotelle indoor ad Imola e nel Gran Prix su ghiaccio di Collalbo (BZ): da applausi la spedizione a Imola, dove sono stati in tutto 23 gli atleti delle due società locali a gareggiare, con un ricco bottino: 19 per Piace Skaters, 8 per Green Team.

Le prime a scendere in pista sono state le più piccole atlete Green (cat. Giovanissimi) alla loro prima esperienza in assoluto, che senza timore hanno conquistato le prime 2 posizioni in classifica nelle 3 gare che hanno disputato, con Rita Zrari d’oro e Amira Mimou d’argento.

Non sono mancate le emozioni anche negli Esordienti con 5 esponenti del gruppo rosso/verde, tra loro un’altra “esordiente” assoluta, Matilde Bonelli.

Nella categoria Ragazzi 12 doppietta del portacolori di Piace Skaters Nicolò Carnieletto, accompagnato sul podio da Federico Paioli (Green Team) 2° nella gara sprint e 3° nella 2000m in linea. Non sono state da meno le pari età con un oro e un argento per Bianca Ghisolfi e un brillante 3° posto per Letizia Marcomini nella 2000m dopo aver sfiorato il podio nella gara sprint.

È però stata la categoria Ragazzi femminile a sancire il dominio di Piace Skaters, con 3 atlete su 4 piazzate in finale della gara sprint vinta da Arianna Santacroce, con Ambra Boldi terza e Nicole Stini quarta. Le 3 ragazze si sono ripetute nella 3000m in linea, vinta dalla ravennate Michelacci davanti a Santacroce, Stini e Boldi.

La seconda doppietta di giornata è arrivata da Federico Bertolini (Allievi), secondo nella gara sprint, mentre nella sua gara preferita, la 3000m a punti, ha dominato fin dal primo giro doppiando addirittura tutti gli avversari.

Nessuna medaglia, ma 2 quinti posti di grande qualità in una categoria piena di atlete di livello nazionale, sono arrivati dall’ultima esordiente assoluta di giornata, Matilda Epifani, che in questa stagione ha voluto aggiungere la corsa alla sua attività principale, l’inline Downhill, in cui è campionessa italiana giovanile 2024.

Anche nelle categorie maggiori non sono mancate le soddisfazioni, con 2 bronzi per Amanda Subacchi, 2 argenti per Desiree Stini, 1 oro per Samuele Paradasi, mentre il Seniores Adrian Gumanita ha ottenuto la terza doppietta della giornata.

Con le lame montate sui pattini al posto delle ruote, sull’anello ghiacciato di Collalbo, erano invece impegnati Andrea Iuliani e le sorelle Mariasole e Bianca Nolli, che condividono con la società altoatesina Ritten Sport il doppio tesseramento. Andrea si è imposto con un brillante sprint finale nella “Mass Start” (Juniores B e C).

Mariasole Nolli ha dominato la categoria Juniores D, con 4 vittorie su altrettante gare, migliorando il suo personale sia nei 500m, che nei 1000m, mentre la sorella più piccola, Bianca, contro avversarie di 2 anni più grandi di lei, è andata in crescendo con un notevole 4° posto nella 1000m.