Piacenza baseball, mercato e allenamenti: guantoni e mazze negli armadietti

È già tempo di preparazione per il Piacenza baseball. Il primo periodo dell’anno coincide con la ripresa dell’attività del baseball, quanto meno quella finalizzata alla preparazione fisica ed atletica in vista del campionato che per quel che concerne il Piacenza è la serie B che vivrà la sua prima giornata il 13 aprile. A giorni verrà ufficializzato il programma pre-season che terrà impegnata la squadra di D’Auria per tutti i fine settimana di marzo e avrà poi il suo momento clou il 5-6 aprile con il Memorial De Benedetti. E questa volta la società biancorossa è intenzionata a fare le cose in grande con la più che probabile presenza, al classico triangolare di casa, di squadre di serie A.

Mazze e guantoni ancora negli armadietti

Tornando alla preparazione invernale partita qualche giorno fa, va detto che per il momento mazze e guantoni resteranno negli armadietti e ad essere utilizzati saranno piuttosto elastici, pesetti, palle mediche e via discorrendo, per privilegiare il condizionamento e potenziamento e arrivare in modo progressivo al riaproccio con i fondamentali del gioco.

Di pari passo procede il lavoro dell’area tecnica che ha in Aldin Macak e Paolo Chimenti i suoi cardini. In concerto con lo staff tecnico si stanno cercando opportunità che facciano al caso del Piacenza, per il reparto lanciatori ma non solo. Nel 2025 i biancorossi non potranno in particolare contare sulla presenza sul monte dell’esperto italo-argentino Ezequiel Cufrè, rientrato in Argentina con la famiglia. Una defezione non da poco che dovrà essere colmata nel migliore dei modi se si vorrà continuare a reggere la concorrenza delle avversarie i cui nomi si conosceranno tra breve quando la composizione dei quattro gironi di B diverrà di pubblico dominio.