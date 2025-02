Gas Sales e Lupi Biancorossi in campo per la beneficenza: scatta la lotteria di Carnevale

Anche quest’anno, come da tradizione, i Lupi Biancorossi – la frangia storica di tifosi della Gas Sales Bluenergy – si preparano a scendere in campo non solo per sostenere la propria squadra, ma anche per fare del bene a chi ne ha più bisogno.

In occasione del Carnevale, infatti, ritorna la tanto attesa lotteria benefica.

“Alza l’Allegria!!” è il nome scelto per questa nuova edizione, che rappresenta una naturale evoluzione della storica Lotteria di Natale. Come spiega Debora Modicamore, presidente dei Lupi Biancorossi, l’iniziativa è ormai una tradizione consolidata.

“Tutti gli anni riproponiamo la lotteria al pubblico piacentino, che risponde sempre con entusiasmo e generosità. L’evento si inserisce all’interno di un ampio progetto di collaborazione con la società e altre realtà locali, in nome della beneficenza. Con il ricavato della vendita dei biglietti, infatti, il club dei Lupi trova nuove energie per autofinanziarsi, anche se la fetta più grossa dei fondi sarà devoluta a un’associazione del territorio. Quest’anno, grazie alla segnalazione del nostro storico sostenitore Valter Bulla, quanto raccolto sarà destinato a Luna Stellata, comunità terapeutica che si occupa di sostenere madri e figli con alle spalle situazioni difficili”.

La vendita dei biglietti scatterà domani, domenica 2 febbraio, al PalabancaSport durante la partita contro Civitanova e proseguirà sino al fischio d’inizio del match casalingo con Perugia in programma domenica 2 marzo alle 18 (data e orario potrebbero subire variazioni da parte della Lega Pallavolo). Il sorteggio dei premi avverrà in diretta durante le pause tra un set e l’altro: i piacentini che parteciperanno alla lotteria potranno vedere i numeri vincenti proiettati sugli schermi del palazzetto e ritirare i premi al termine della partita.

“Quest’anno – aggiunge la numero uno dei Lupi – abbiamo in palio premi fantastici, messi a disposizione da sponsor della Gas Sales e dai nostri storici sostenitori. È importante che più persone possibile partecipino, perché ogni biglietto acquistato contribuirà a fare la differenza. Noi Lupi saremo presenti con i blocchetti per vendere i ticket sia all’interno del Palabancasport, sia nel foyer all’ingresso. Le persone interessate potranno anche acquistare i biglietti presso la nostra sede in via dell’Agricoltura 61, oppure scrivendoci sui nostri canali social Facebook e Instagram”.

L’iniziativa ha già trovato il supporto di numerosi partner, tra cui Editoriale Libertà.