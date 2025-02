Maltempo: rinviate le giovanili provinciali, Seconda e Terza in campo

La Figc di Piacenza ha deciso di sospendere, a causa del maltempo, i campionati giovanili con il rinvio delle giornate previste per questo fine settimana, Under 14 Provinciale, Under 15 Provinciale, Under 16 Interprovinciale, Under 17 Provinciale e Under 19 Provinciale.

Per i campionati di Seconda e Terza Categoria ogni decisione verrà presa sul campo dagli arbitri.

IL COMUNICATO DELLA FIGC