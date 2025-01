Niente parate, ma arriva il primo album: Battaiola pubblica “Tematika”

Nicholas Battaiola non si guarda più indietro. Per l’ex portiere del Fiorenzuola, l’addio al calcio, salutato due anni fa dopo la bella esperienza rossonera, è definitivo. Ora il nuovo sogno riguarda la musica e in particolare il reggaeton, tanto che negli scorsi giorni ha pubblicato il suo primo album “Tematika”, con il nome d’arte di “Batta”: “Si tratta di tredici canzoni, ognuna legata ad una diversa sfumatura dell’amore, l’obiettivo è dare dignità e far apprezzare questo genere musicale anche in Italia”.



A settembre 2023, nemmeno l’offerta del Piacenza in Serie D, con corposo contratto biennale e assist per tornare fra i professionisti, fece cambiare idea all’ormai ex estremo difensore: “Il calcio resta nel passato, ho detto basta. Quel contratto avrebbe fatto comodo, ma volevo inseguire la mia vera passione. Si era spento qualcosa e sarei andato avanti senza entusiasmo. Adesso penso solo alla musica”.

L’ARTICOLO DI PAOLO BORELLA SU LIBERTÀ