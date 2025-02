Basket Serie A2, esame continuità per l’Assigeco: a Pesaro per centrare il bis

Dopo il successo tanto atteso nel turno infrasettimanale contro Urania Milano, l’Assigeco Basket Piacenza è pronta a scendere in campo per la sfida di domenica 2 febbraio alle 18 contro Basket Pesaro. Un incontro che si preannuncia impegnativo per i ragazzi di coach Manzo, ma anche una grande opportunità per proseguire sulla strada della salvezza e dimostrare il vero potenziale della squadra.

La vittoria contro Milano ha rappresentato un punto di svolta per l’Assigeco, che dopo un primo tempo in cui ha dovuto inseguire gli avversari, ha saputo reagire con determinazione nel secondo. A trascinare i biancorossoblu è stato un incontenibile Derrick Marks, che ha siglato ben 34 punti, mettendo la squadra sulle spalle e contribuendo decisivamente alla conquista dei due punti. La sua leadership è stata fondamentale, soprattutto nei minuti finali, quando Piacenza ha dovuto difendere il vantaggio conquistato con fatica. Una vittoria che ha dato morale e fiducia, rivelandosi cruciale per le ambizioni di salvezza della squadra.

Attualmente ancora in fondo alla classifica di Serie A2, i piacentini hanno messo nel mirino la penultima posizione, occupata da Nardò, distante solo 6 punti. L’obiettivo è quello di agganciare il treno dei playout e per farlo la squadra non può più permettersi cali di intensità nei minuti finali di gara, come accaduto troppe volte in questa stagione. La consapevolezza è che ogni partita d’ora in avanti è decisiva, e la trasferta di Pesaro rappresenta una tappa fondamentale in questo percorso.