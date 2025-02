Gas Sales a un bivio: contro Civitanova la prova del nove per il futuro biancorosso

Da una parte la possibilità di svoltare, di intraprendere il sentiero verso la cima di una vetta la cui sommità è avvolta dalle nuvole. Dall’altra, l’inesorabile discesa verso il rifugio che preclude imprese ben più ardite. Come avvenuto spesso nel corso delle recenti stagioni, la Gas Sales Bluenergy è ancora una volta posta di fronte a un bivio.

Questo crocevia si chiama Lube Civitanova, l’avversario che oggi – domenica 2 febbraio alle 16 – si presenterà al PalabancaSport per il primo di una lunga serie di big match che, da qui al termine della regular season, vedrà impegnata la squadra di coach Anastasi.

Non c’è molto da aggiungere: Piacenza non ha ancora vinto uno scontro diretto fra Supercoppa, campionato e Coppa Italia, collezionando (al cospetto delle prime cinque della classe) solo ed esclusivamente dei ko. A poco più di un mese dall’avvio dei playoff scudetto, il tempo per crescere è scaduto: ora è arrivato il momento di capire chi è veramente questa Piacenza.

L’abbiamo visto più di una volta: contro Perugia nell’ultima giornata del girone d’andata e contro Verona nei quarti di finale di Coppa Italia, persi per un soffio dopo una rimonta interrotta sul più bello. La Gas Sales ha dimostrato di potersela giocare con chiunque, soprattutto in una gara secca, grazie alla sua qualità. Questo è l’unico dato certo per i biancorossi: la consapevolezza di “poterlo fare”, che però, almeno fino ad ora, è sempre rimasta solo una speranza. Da questo momento in poi serve un cambiamento di mentalità, quel salto che Piacenza insegue da anni.

Gli obiettivi della squadra, che l’anno prossimo vivrà un’altra mini-rivoluzione (ormai è il “segreto di Pulcinella”), sono chiari: lo scudetto è il sogno ambito, ma decisamente più abbordabile appare il ritorno in Europa, possibilmente attraverso la Champions League. Per ottenere la qualificazione, la Gas Sales Bluenergy dovrà arrivare almeno in semifinale scudetto, dato che il pass per le competizioni europee sarà assegnato alle due finaliste e alla squadra vincitrice della serie per il terzo posto.

Ma prima di pensare al futuro, è fondamentale concentrarsi sul presente e sulla qualificazione ai playoff, che potrebbe dipendere anche dalla posizione in classifica al termine della regular season. Piacenza non ha ancora garantito il suo posto tra le prime quattro, un traguardo cruciale per ottenere il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale, un’arma che potrebbe fare la differenza. Insomma, il cammino verso gli obiettivi futuri parte da oggi e il primo grande ostacolo da superare è Civitanova. Piacenza, però, ha ancora il destino nelle proprie mani, e tutto (o quasi) dipende da lei.

Marchigiani sulle ali dell’entusiasmo – I cucinieri stanno vivendo un momento straordinario. La vittoria della Coppa Italia, conquistata una settimana fa al termine di una finale spettacolare contro Verona, ha dato slancio e fiducia ai marchigiani, che ora – con una valigia carica di rinnovate certezze – si candidano prepotentemente per un ruolo di primo piano anche in ottica scudetto. Mattia Bottolo, decisivo nella finale di Coppa, è solo uno dei tanti talenti di una squadra che può contare anche sull’eclettico Aleksandar Nikolov, in grado di ricoprire con efficacia sia il ruolo di schiacciatore che quello di opposto. A questi si aggiungono il palleggiatore rivelazione Mattia Boninfante, il campione olimpico Chinenyeze in coppia con l’affidabile Gargiulo al centro, senza dimenticare il talentuosissimo Loeppky. Ultimo, ma non per ultimo, il tecnico Giampaolo Medei, artefice della recente rinascita del club marchigiano.