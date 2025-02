La Bakery sfida la seconda della classe Treviglio, i Bees ricevono Lumezzane

Il campionato di Serie B Nazionale di pallacanestro non conosce riposo e dopo il recente turno infrasettimanale le due piacentine Bakery e Fiorenzuola si preparano a scendere nuovamente in campo per la 25° giornata.

Oggi, domenica 2 febbraio alle 18, la Bakery se la vedrà con Treviglio Brianza. Seconda forza del campionato con 38 punti in classifica, la formazione brianzola ha tutto per competere fino alla fine per la promozione in Serie A2. Per Piacenza, Treviglio è solo la prima gara delle prossime due gare con avversarie davvero di rango superiore.

Impegno casalingo anche per i Fiorenzuola Bees che, sempre alle 18, riceveranno la visita di Lumezzane. I valdaresi sono alla disperata ricerca di punti per cercare di abbandonare l’ultimo posto in classifica condiviso – a quota 10 – con Ragusa.