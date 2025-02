Piace a caccia di continuità: al Garilli arriva il Progresso, tre punti per la tranquillità

Nuova chance di dare continuità per trovare il terzo risultato utile di fila, una striscia che manca addirittura da ottobre. Chiarissimo l’obiettivo del Piacenza, che oggi (inizio alle 14.30) ospita al Garilli il Progresso quintultimo (a 21 punti, -4 dai biancorossi) e va alla ricerca di un successo dopo la vittoria nel derby sul Fiorenzuola e il pareggio di Lentigione.

Qualche dubbio di formazione per mister Stefano Rossini, considerato che due dei protagonisti degli ultimi mesi come D’Agostino e Ruiz hanno subito dei piccoli affaticamenti muscolari e potrebbero partire dalla panchina. Pronti Stefanoni e Iob a sostituirli. Rientro da titolare invece per Corradi, dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse settimane. Poche alternative a centrocampo, dove sono ancora out Tentoni, Muhic e Bachini, confermato in rosa dopo essere stato vicino alla cessione. In panchina, potrebbe però rivedersi Andreoli.

le Probabili formazioni di Piacenza-Progresso

Piacenza (3-5-2): Franzini; Somma, Silva, Mannucci; Napoletano, Santarpia, Palma, Corradi, Iob; Recino, Stefanoni. All. Rossini. A disposizione: Di Giorgio, Zucchini, Ruiz, Casazza, Mantegazza, Andreoli, Sambou, D’Agostino, Castelli.

Progresso (4-3-3): Roccia; Mele, Cavazza, Cestaro, Dandini; Bellisi, Sansò, Corzani; Finessi, Matta, Pinelli. All. Marchini. A disposizione: Gelati, Gnani, Pizzirani, Castagnini, Ferraresi, Stellacci, Ghebreselassie, Mascanzoni, Maltoni.