Serie A Elite, Lyons in campo per il derby emiliano al cospetto di Valorugby Emilia

Domenica 2 febbraio, alle 14.30, lo stadio Mirabello di Reggio Emilia sarà il palcoscenico di una sfida che promette emozioni e grande spettacolo. I Lyons si preparano ad affrontare Valorugby Emilia nell’11° giornata del campionato di Serie A Elite, in un derby emiliano che non deluderà le aspettative.

I bianconeri arrivano a questo appuntamento con il morale alto dopo aver strappato un punto di bonus alla corazzata dei Campioni d’Italia del Petrarca Padova. Un risultato che, seppur ottenuto tra le mura amiche, ha dato fiducia e consapevolezza al gruppo, che ha dimostrato di saper competere ai massimi livelli contro le squadre più forti del torneo.

Ora, però, si fa sul serio. Il derby con il Valorugby Emilia è sempre una partita speciale, ricca di storia e di rivalità, e i Leoni sanno bene che sarà necessario un grande spirito di squadra per tentare lo sgambetto a una formazione molto competitiva. Il Valorugby, infatti, si presenta come uno degli avversari più temibili del campionato, con un organico solido e affiatato, capace di giocare a ritmi intensi sia in attacco che in difesa.