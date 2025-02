Il ko del Piacenza e il rilancio del Fiorenzuola a Zona Calcio, ospiti Zerminiani e Ciceri

Il Piacenza si perde (di nuovo), il Fiorenzuola si ritrova e può tornare a sperare. E le piacentine che fanno il pieno in Eccellenza e dominano in Promozione.

Sono tantissimi gli spunti che accompagneranno la puntata di questa sera di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati in onda ogni lunedì alle 20.30.

Si partirà dalla Serie D, con il Piacenza protagonista di un’altra prova opaca in casa contro il Progresso (vittorioso per 1-0) e un ottimo Fiorenzuola che sbanca Imola per 2-0 e non è più ultimo e disperato.

Ospiti allo Spazio Rotative il direttore sportivo biancorosso Carlo Zerminiani e l’allenatore rossonero Andrea Ciceri.

Poi, come sempre, spazio a tutti i campionati dilettanti dall’Eccellenza alla Terza categoria, con le squadre piacentine in grande spolvero.

