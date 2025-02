Atletica Piacenza: 50 anni di successi e record con Mattia Favari protagonista

Nell’ultima puntata di Zona Sport, il format di Telelibertà dedicato alle realtà sportive locali, la copertina è stata tutta per l’Atletica Piacenza, che nel 2025 festeggerà il suo 50° anniversario. Fondata nel 1975, la società biancorossa ha raggiunto traguardi straordinari in mezzo secolo di attività, formando decine di atleti di alto livello.

Il presidente Fabrizio Dallavalle ha colto l’occasione per fare un bilancio di questi anni di successi e crescita, snocciolando alcuni numeri significativi: “Oltre 480 atleti, dai più giovani agli adulti, che hanno contribuito a scrivere la nostra storia. In questi anni abbiamo vinto 26 titoli italiani, 5 titoli italiani studenteschi, 34 podi agli italiani e 23 maglie azzurre. Non dimentichiamo poi i 105 titoli regionali indoor e i 333 all’aperto. Nel 2008 ci è stata conferita la medaglia di bronzo al merito sportivo dal Coni, mentre nel 2017 quella d’argento. Il nostro prossimo obiettivo è la medaglia d’oro”.

La puntata ha visto anche la partecipazione di Mattia Favari, giovane promessa della velocità a livello nazionale. Il velocista, fresco vincitore del titolo regionale nei 60 metri, ha stabilito un nuovo record provinciale e ha condiviso le sue emozioni con i telespettatori. “Non mi aspettavo un avvio di stagione così,” ha dichiarato Favari. “Tra due settimane parteciperò agli italiani Assoluti Indoor ad Ancona e spero di migliorare ulteriormente. Il mio idolo è Filippo Tortu, un grandissimo atleta ma anche una persona eccezionale. Però, per ora, resto con i piedi per terra. Non mi preoccupo troppo della vittoria, ma piuttosto di migliorarmi, i risultati arriveranno di conseguenza.”

Oltre all’Atletica Piacenza, la puntata ha offerto uno spunto su altre discipline che stanno dando lustro alla città. In particolare, sono stati protagonisti Thomas Sassi e Loris D’Aguanno, giovani talenti del judo e della lotta libera, che allenandosi alla palestra piacentina Judo Shiai stanno ottenendo ottimi risultati a livello nazionale e internazionale. Entrambi, classe 2007, sono ormai considerati tra le promesse più promettenti di queste discipline.

Non è mancato un omaggio alla scherma, con il racconto del passato, presente e futuro della disciplina azzurra. Alessandro Bossalini, ex alfiere della Nazionale italiana, ha raccontato dell’emozione che ha provato nel vedere il figlio Andrea – anch’egli presente in studio – ripercorre passo dopo passo le sue stesse orme. Andrea ha recentemente conquistato la medaglia d’oro a squadre ai Campionati del Mediterraneo Under 17, all’esordio con la Nazionale giovanile. Alessandro ha raccontato con orgoglio la passione che ha trasmesso al figlio, osservando con ammirazione i suoi progressi:

“La scherma è una passione di famiglia – ha affermato. – Andrea è sulla strada giusta per superarmi. Mi ha già superato in altezza, e a livello tecnico è molto diverso da come ero io in pedana. Ha un carattere che gli consente di gestire bene la pressione, mentre io ero più sanguigno e aggressivo. Presto ci sfideremo ‘in famiglia’, è una cosa che vogliamo fare da tempo”.

Tutte le puntate di Zona Sport si possono rivedere nella sezione On Demand del sito www.liberta.it.