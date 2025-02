Gas Sales, Zlatanov: “Giusto che il pubblico rumoreggi, serve un cambio di passo”

Hristo Zlatanov, direttore generale della Gas Sales Bluenergy Piacenza, è stato ospite della diciannovesima puntata di “After Hours – La Superlega di notte”, il talk trasmesso in diretta ogni domenica sera sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, condotto da Andrea Zorzi, Andrea Brogioni e con la partecipazione dei protagonisti della Serie A.

Nel corso della trasmissione sono stati trattati molti temi.

L’equilibrio della SuperLega

“La Superlega è il campionato più equilibrato al mondo – ha dichiarato Zlatanov.

– Ho visto la partita tra Cisterna e Modena, posso confermare che ogni incontro è uno spettacolo, con una lotta intensa in ogni parte della classifica”.

Le esultanze “esagerate”

Riguardo alle esultanze più energiche, Zlatanov ha affermato: “Le vivo male perché mi piacerebbe tornare a giocare, queste cose mi divertivano tantissimo. Ognuno esprime la propria gioia in modi diversi; alcuni, quando entrano in trance agonistica, si lasciano andare in esultanze che, a mio avviso, sono giustificabili. Anch’io ero tra quelli che esultavano in modo esuberante, è una cosa stimolante anche per l’avversario. Spero che i miei ragazzi si accendano con queste cose”.

I tanti errori di Piacenza

Zlatanov ha analizzato il momento di difficoltà della sua squadra: “Il tema ricorrente della stagione è la difficoltà di trovare quella costanza che ti permette di guadagnare quel centimetro in più che manca sempre. La nostra mancanza di continuità ci penalizza. Abbiamo fatto ottime partite, ma spesso abbiamo subito blackout che ci hanno fatto perdere set e partite. Con Civitanova, ad esempio, è stata una delle peggiori prestazioni, con parziali di sette o otto punti a zero sia nel primo che nel secondo set.

Almeno sappiamo dove dobbiamo migliorare”.

Il lavoro in palestra

“Ho seguito tutti gli allenamenti e la settimana prima della gara con la Lube è stata davvero buona. Ero molto fiducioso, avevo visto una squadra in buona forma. I ragazzi si stanno impegnando, ma manca sempre quel qualcosa che non riescono a trovare.

La stagione è caratterizzata da questa difficoltà. Anche in partite belle come il 3-2 contro Perugia, siamo stati avanti 19-20 nel primo set, ma abbiamo perso 20-22. Questi blackout vanno allenati”.

L’anno che verrà

“Dal 2018 abbiamo costruito progetti e programmi, arrivando a un punto in cui era necessario avviarne un altro, che stiamo per completare. Ci sarà un po’ di ricambio, ma l’obiettivo rimane quello di essere sempre tra le prime quattro della classifica”.

La reazione del pubblico

“Il pubblico rumoreggia, come è giusto che sia. Le aspettative ci sono, non ci nascondiamo. Abbiamo una squadra che può divertire, ma il pubblico si aspetta di vedere più soddisfazioni. Dobbiamo restare concentrati e, prima o poi, daremo delle gioie anche ai nostri tifosi. Fa parte del gioco”.