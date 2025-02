Mezzo secolo di “pugni” e pugili piacentini per una serata di boxe e amarcord

Dai campioni italiani Paolo Pizzamiglio e Aldo “Kocis” Buzzetti al talentuoso Pietro Lusardi. Dalle battaglie sul ring di Platè e Picca ai tanti allievi del compianto maestro Bruno Orsi: Magro, Manica, il gigante Negri, Boccuni, Rulli, Sestito.

È stata una serata pugilistica amarcord quella che ha raccolto una quarantina di ex pugili piacentini a Quarto.

Ricordando le imprese sportive che avevano come teatro il mitico Palazzetto di via Alberici e tante altre arene della boxe che erano come quelle dei gladiatori e in parte lo sono ancora, piene di fumo e urla, colonna sonora feroce: il rumore sordo dei pugni ma anche l’implacabile “fuori i secondi”, tanta rabbia ma altrettanta lealtà, la consapevolezza che quando suona la campana devi cavartela da solo, dovrai colpire e cercare di non farti colpire, ma se ti colpiscono dovrei resistere oltre ogni normale sopportazione.

L’ARTICOLO DI GIORGIO LAMBRI SU LIBERTÀ