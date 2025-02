Scherma, nuovo consiglio per la Pettorelli: Bossalini confermato presidente

Rinnovato il consiglio, ma stesso timoniere al comando. Ieri il Circolo della scherma “Pettorelli” di Piacenza ha rinnovato il proprio direttivo e ha confermato nel ruolo di presidente Alessandro Bossalini, nella massima carica dal 2013 e che si appresta a vivere il suo quarto quadriennio alla guida della storica realtà cittadina.

Il consiglio direttivo comprende sei consiglieri: nella carica sono stati confermati Carlo Polidoro, Ivan Matteo Tavolini e Francesco Matteo Curatolo, mentre le new entry sono Andrea Polidoro, Alessandra Malpeli e Giuseppe Rossano.

“Pettorelli tra tradizione e futuro”

“Proseguiremo sulla strada tracciata in questi anni – afferma Bossalini – nel prossimo mese ci aspetta il grande impegno dell’organizzazione dei Campionati italiani a squadre a Piacenza Expo e all’interno della rassegna tricolore organizzeremo anche una cena per festeggiare i 70 anni di vita del “Pettorelli”. Collaborazione con le scuole, organizzazione del camp di Ferriere, corsi agonistici, iniziative promozionali e anche scherma per ipovedenti alcuni degli obiettivi che continueremo a portare avanti. Abbiamo salutato e ringraziato i consiglieri uscenti Francesco Fuochi, Cesare Masina e Andrea Perna, con quest’ultimo che rimarrà come segretario, e abbiamo accolto con grande entusiasmo i nuovi: il nostro Circolo si basa molto sui soci volontari che mettono a disposizione il loro tempo. Abbiamo oltre un centinaio di iscritti, quest’anno abbiamo completato lo staff tecnico con un nutrizionista e un mental coach: pensiamo a un “Pettorelli” legato alla sua splendida tradizione ma che vogliamo portare nel futuro per renderlo un sodalizio vivo e moderno, come le nuove generazioni richiedono”.