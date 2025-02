La piacentina Maria Gloria Bergamaschi vince l’oro alla Ski Race Cup 2025

La “scheggia di Travo” Maria Gloria Bergamaschi è la stella più luminosa della spedizione di sciatori piacentini che torna a casa dalla tappa di febbraio della Ski Race Cup 2025 con ottimi piazzamenti.

Il terzo appuntamento della manifestazione itinerante si è tenuto sulla neve di Oga-Le Motte in Alta Valtellina, dove gli atleti si sono misurati sulla pista Adler nella specialità dello slalom gigante e dello slalom speciale. C’erano anche gli sciatori nostrani dello Sci Club Ponte dell’Olio e del Piacenza Ski Team a sfidare i forti concorrenti arrivati da tutto il Nord Italia, la medaglia più bella alla fine se l’è messa al collo la classe 2005 di Travo dello Sci Club Ponte dell’Olio che ha vinto entrambe le gare dello slalom gigante ed è arrivata davanti a tutte nella categoria Giovani/Senior femminile concludendo in 1’07”62.

Nella stessa specialità, lo slalom gigante maschile, il club piacentino ha piazzato ben tre ragazzi nella top ten con Gregorio Benigno Melzi D’Eril che ha vinto la medaglia di bronzo concludendo in 1’04”26, quinto Jacopo Antonio Melzi D’Eril in 1’04”70 e Mattia Miserotti decimo in 1’05”14. Nello slalom speciale, sesto posto per Anna Dubini che ha completato il percorso in 41”87, gara che ha visto ancora una volta una buona prestazione di Jacopo Antonio Melzi D’Eril quinto in 1’06”01 e di Maria Gloria Bergamaschi fuori dalla top ten di pochissimo in undicesima posizione con il tempo di 42”87.