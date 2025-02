Gas Sales domani a Trento. Kovacevic: “Anche con le grandi possiamo fare bene”

Il programma dell’ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega di pallavolo si apre con il big match tra Trento e Gas Sales Bluenergy Piacenza. La sfida è in programma domani, sabato 8 febbraio, alle 20.30 all’Arena di Trento e vedrà scendere in campo la seconda e la quarta in classifica.

Attualmente Trento occupa la seconda posizione, a soli due punti dalla capolista Perugia, ma con una partita ancora da recuperare. Piacenza, invece, è al quarto posto con un vantaggio di cinque punti su Verona e Milano, che si trovano appaiate al quinto.

Dopo le sconfitte con Milano e Civitanova nelle ultime due giornate, la Gas Sales si prepara ad affrontare Trento con l’obiettivo di riprendere la corsa verso i playoff e raccogliere punti cruciali per mantenere una posizione nelle prime quattro della regular season.

Lo schiacciatore biancorosso Uros Kovacevic ha suonato la carica: “Sappiamo che ci attende una partita difficile contro una squadra in ottima forma. Veniamo da una prestazione deludente e vogliamo dimostrare che anche contro le squadre di vertice possiamo fare bene. Abbiamo le qualità per farlo, ma dovremo sfruttare ogni opportunità e non abbatterci alle prime difficoltà che sicuramente emergeranno contro Trento. Per me sarà speciale tornare a Trento, l’ultima squadra italiana in cui ho giocato prima di arrivare a Piacenza, dove ho vinto un Mondiale per club e una Coppa Cev”

L’avversario: Itas Trentino

La formazione gialloblù ha vinto le ultime sette partite di campionato, e nell’ultimo turno ha sconfitto 3-0 a domicilio la consueta Rana Verna. Rispetto alla passata stagione, la formazione titolare è rimasta quasi invariata, con l’unica vera novità rappresentata dall’arrivo del centrale brasiliano Flavio Gualberto, prelevato da Perugia. Gualberto, insieme a Kozamernik e Bela Bartha, completa un reparto di posto 3 solido sia in attacco che a muro. Il resto della squadra è composto da una spina dorsale tutta italiana, con Sbertoli, Rychlicki, Michieletto, Lavia e Laurenzano. Tra le novità di questa stagione anche il ringiovanimento della panchina, con la promozione in prima squadra degli azzurrini Pellacani (centrale) e Bristot (schiacciatore), e il rinforzo del roster con l’ingaggio di Pesaresi e Gabi Garcia.