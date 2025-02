Spaghetti, pizza e… calciomercato: la Bella Napoli come l’Hotel Gallia

Le trattative segrete di Gianpietro Marchetti per il Piacenza e di Fabio Paratici per la Juve, l’ammonizione risparmiata da Boggi, il “pizzaiolo” Antonio Nocerino, le doppie bistecche del portiere Coppola e tante “speranze” biancorosse da sfamare.

Ci sono tante storie di calcio-amarcord nelle centinaia di foto che campeggiano all’ingresso della Pizzeria Bella Napoli di Piacenza. E a raccontarle su Libertà sono i titolari, Giuseppe e Michele Amatruda, 52 e 54 anni, arrivati con il papà Alfonso (88 anni, ma ancora presente la mattina nei locali di via Emilia Pavese) e le rispettive, preziose mogli Nunzia e Carmen, da Tramonti, un paese campano di 4mila abitanti che esporta pizzaioli.

L’ARTICOLO DI GIORGIO LAMBRI SU LIBERTÀ