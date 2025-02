Anche ad Ancona è Peretti-jet: sui 400 indoor è finale e record provinciale

Performance da incorniciare per Luca Peretti, classe 2008 dell’Atletica Cinque Cerchi che domani, domenica 9 febbraio, sarà al via della finalissima dei campionati italiani Allievi nella specialità dei 400 metri. Il giovane bluarancio, nelle prove di Ancona, ha stampato in semifinale un fantastico 51” e 01 che significa nuovo record provinciale. Primato che lo stesso velocista 17enne aveva firmato lo scorso mese di gennaio.