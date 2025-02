Assigeco, con Juvi Cremona serve il pronto riscatto: in palio punti pesanti

Dopo il passo falso nella trasferta contro Pesaro, l’Assigeco Piacenza torna tra le mura amiche del PalaBanca per affrontare la Ferraroni Juvi Cremona, con il match in programma oggi – sabato 8 febbraio – alle 18.00. La sfida, che nel girone d’andata ha visto la vittoria dei Lupi, rappresenta una nuova occasione per rialzarsi e dimostrare il proprio valore.

Coach Humberto Manzo analizza la sconfitta di Pesaro come un calo fisiologico dovuto alla stanchezza accumulata nelle partite precedenti, ma è fiducioso nella risposta dei suoi ragazzi. “Abbiamo affrontato Pesaro con un approccio troppo soft e senza la solita brillantezza difensiva, ma ora siamo pronti a tornare sul parquet con determinazione e spirito combattivo,” ha dichiarato il tecnico.

L’Assigeco non può permettersi altri passi falsi e si prepara ad una sfida importante per mantenere la propria posizione in classifica, consapevole delle difficoltà che Cremona, squadra in crescita, porterà in campo. Sarà una gara da non fallire, con l’obiettivo di tornare alla vittoria e rimettersi in carreggiata per il prosieguo della stagione.