Bakery Piacenza in trasferta a Mestre: sfida cruciale per il futuro dei biancorossi

Questa sera, sabato 8 febbraio alle 20.30, la Bakery Basket Piacenza scenderà in campo per affrontare Mestre in un anticipato della ventiseiesima giornata di Serie B. Un match tutt’altro che semplice per i biancorossi, che si troveranno di fronte una squadra in ottima forma e che, già in estate, era tra le favorite per fare strada in questa stagione. I padroni di casa del PalaTaliercio stanno risalendo velocemente la classifica, dopo aver superato le difficoltà iniziali.

Per Piacenza, questa sfida rappresenta l’ultimo grande ostacolo di un periodo complicato, prima di un filotto di partite che si preannunciano decisive per la salvezza.

Nei prossimi giorni, i biancorossi affronteranno avversarie dirette, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per evitare i playout. Dopo Mestre, in programma ci sono infatti gli incontri contro Virtus Imola (16 febbraio), Lumezzane (19 febbraio), Desio (23 febbraio) e il derby con Fiorenzuola (26 febbraio).

Il match contro Mestre sarà l’ennesimo banco di prova per la Bakery, ma anche un’occasione per confermare i progressi fatti in un campionato che, seppur difficile, sta regalando sfide di grande valore.