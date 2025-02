Gas Sales, altro momento della verità: contro Trento un match decisivo per rilanciarsi

Il ko contro la Lube Civitanova ha messo in evidenza ancora una volta i difetti di una Gas Sales Bluenergy Piacenza che nei momenti chiave e specialmente negli scontri diretti fa fatica a imporsi sull’avversaria di turno, lasciando così più di un dubbio sulla reale competitività del gruppo biancorosso nel potersi giocare traguardi importanti.

È dunque arrivato il momento di far ricredere i più scettici, questa sera – sabato 8 febbraio – con fischio d’inizio alle 20.30 Brizard e compagni scenderanno sul difficile campo dell’Itas Trentino, altro big match al vertice da non sbagliare dopo due sconfitte consecutive. Missione non da poco visto che i padroni di casa viaggiano spediti al secondo posto e tallonano da vicino la capolista Perugia, con la concreta possibilità di scavalcare gli umbri e guardare tutti dall’alto in basso. La Gas Sales non può però permettersi altri passi falsi, attualmente in quarta posizione a quota 35 punti e inseguita da Verona a 30, ma nel turno successivo ci sarà proprio la gara interna contro gli scaligeri che potrebbe rimettere in discussione il piazzamento in classifica.

Servirà dunque la migliore versione della squadra di Anastasi che arriva a questo appuntamento con l’intero roster a disposizione, si dovrà lavorare soprattutto sull’aspetto mentale e per il resto vedremo in campo la miglior formazione possibile con capitan Brizard in cabina di regia e Romanò in diagonale, alla banda la coppia Kovecevic-Maar, centrali saranno Simon e Galassi e il libero Scanferla.