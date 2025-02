Gemini sempre avanti, a Mestre la Bakery non riesce a graffiare

Contro una avversario parso superiore, così come recita anche la classifica, a Mestre la Bakery ha pagato dazio nel confronto con la Gemini, valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie B nazionale. Biancorossi sempre sotto e incapaci di mettere in difficoltà i veneti. La squadra di Salvemini si è affidata principalmente alla buona vena di Naoni, ma non è stato sufficiente per evitare il ko che mantiene Piacenza al quint’ultimo posto della classifica.

Basket Mestre-Bakery Piacenza 69-58

(16-15, 37-27, 48-44)

Mestre: Giordano 17, Bizzotto ne, Galmarini 8, Mazzucchelli 4, Porcu ne, Lo Biondo 2, Contento 6, Brambilla 7, Reggiani 3, De Gregori ne, Aromando 11, Rubbini 11. All. Ferrari.

Piacenza: Naoni 11, Klanskis, Perin ne, Morvillo 6, Longo 8, Zoccoletti 5, Blair 8, Chiti 9, Lanzi 5, Taddeo 6. All. Salvemini.

Arbitri: Giovagnini Filippo di Torino e Caneva Stefano di Collegno (To).