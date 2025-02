La Gas Sales Bluenergy illude tutti poi Trento si sveglia e vince al tiebreak

L’illusione biancorossa è durata lo spazio di due set, dopodiché il verdetto è stato ancora una volta amaro: Trento ribalta Piacenza che si è ritrovata avanti di due parziali e manda a monte i sogni di vittoria esterna per i ragazzi di coach Andrea Anastasi. La Gas Sales Bluenergy fa ritorno dal PalaTrento con il morale sotto i tacchi per un successo sfumato che avrebbe potuto accendere finalmente la miccia di una squadra che si conferma purtroppo eterna incompiuta della Superlega. L’ottimo avvio di gara non è stato infatti sostenuto da una costanza di rendimento e così i ragazzi di coach Soli ne hanno approfittato, sfruttando i soliti Lavia e Richliki, entrambi autori di 22 punti. Buone le prove di Mandiraci e Maar, ma nel quinto set, Trento ha avuto vita facile al cospetto di un’avversaria che si è sgonfiata ancora una volta sul più bello. Ancora tre giornate di stagione regolare per Piacenza che affronterà Verona al Palabanca domenica prossima, prima di viaggiare per la trasferta di Grottazolina e chiudere in casa con Perugia: obiettivo, difendere con ogni mezzo l’attuale quarto posto.

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (19-25, 25-27, 25-17, 25-20, 15-9)

Itas Trentino: Sbertoli 6, Michieletto 15, Resende Gualberto 9, Garcia Fernandez 1, Lavia 22, Bartha 6, Pesaresi (L), Kozamernik 0, Rychlicki 22, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Pellacani, Magalini. All. Soli.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 2, Mandiraci 21, Simon 11, Bovolenta 5, Maar 20, Galassi 7, Loreti (L), Scanferla (L), Romanò 4. N.E. Salsi, Kovacevic, Ricci, Andringa, Gueye. All. Anastasi.

ARBITRI: Cesare, Carcione.

NOTE – durata set: 25′, 31′, 24′, 30′, 18′; tot: 128′.